В субботу, 8 февраля, в Самарской области произошёл прорыв нефтепровода Белозерско-Чубовского месторождения. Прорыв обнаружили в 1,3 км юго-восточнее Красного Яра, сообщает Коммерсантъ со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

Площадь загрязнения составила около 500 кв. м. К счастью, возгорания не произошло, никто не пострадал и не погиб. Сотрудники МЧС установили временное герметизирующее устройство и запустили нефтепровод.

В настоящее время на месте идут работы по вывозу и рекультивации загрязнённого грунта. К ликвидации последствий привлечены 26 человек и 12 единиц техники.