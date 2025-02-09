В Самарской области произошёл прорыв нефтепровода Белозерско-Чубовского месторождения
Коммерсантъ: В Самарской области прорвало нефтепровод
В субботу, 8 февраля, в Самарской области произошёл прорыв нефтепровода Белозерско-Чубовского месторождения. Прорыв обнаружили в 1,3 км юго-восточнее Красного Яра, сообщает Коммерсантъ со ссылкой на региональное ГУ МЧС.
Площадь загрязнения составила около 500 кв. м. К счастью, возгорания не произошло, никто не пострадал и не погиб. Сотрудники МЧС установили временное герметизирующее устройство и запустили нефтепровод.
В настоящее время на месте идут работы по вывозу и рекультивации загрязнённого грунта. К ликвидации последствий привлечены 26 человек и 12 единиц техники.
Ранее в Татарстане произошёл разлив нефтепродуктов на площади 2 тысячи квадратов. Предварительно, разлив начался из-за падения давления на участке магистрального нефтепровода Калтасы — Куйбышев. Инспекторы выехали на место и отобрали пробы почвы, по результатам которых виновнику ЧП — «Транснефть-Прикамье» — рассчитают ущерб.
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