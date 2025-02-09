Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 февраля, 14:40

В Самарской области произошёл прорыв нефтепровода Белозерско-Чубовского месторождения

Коммерсантъ: В Самарской области прорвало нефтепровод

В субботу, 8 февраля, в Самарской области произошёл прорыв нефтепровода Белозерско-Чубовского месторождения. Прорыв обнаружили в 1,3 км юго-восточнее Красного Яра, сообщает Коммерсантъ со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

Площадь загрязнения составила около 500 кв. м. К счастью, возгорания не произошло, никто не пострадал и не погиб. Сотрудники МЧС установили временное герметизирующее устройство и запустили нефтепровод.

В настоящее время на месте идут работы по вывозу и рекультивации загрязнённого грунта. К ликвидации последствий привлечены 26 человек и 12 единиц техники.

Незаконный сброс нефтепродуктов выявили на насосной станции в Волгограде
Незаконный сброс нефтепродуктов выявили на насосной станции в Волгограде

Ранее в Татарстане произошёл разлив нефтепродуктов на площади 2 тысячи квадратов. Предварительно, разлив начался из-за падения давления на участке магистрального нефтепровода Калтасы — Куйбышев. Инспекторы выехали на место и отобрали пробы почвы, по результатам которых виновнику ЧП — «Транснефть-Прикамье» — рассчитают ущерб.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / shinobi

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Происшествия
  • Самарская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar