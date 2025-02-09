В США уволили группу агентов ФБР, расследовавших тайное влияние «руки Кремля»

Генеральный прокурор США Памела Бонди заявила, что в составе ФБР была в целях рационализации затрат была упразднена оперативная группа по расследованию иностранного влияния. Специалисты этой команды изучали, как на страну и общество влияют Китай с Россией.

«Чтобы высвободить ресурсы для более насущных приоритетов и положить конец рискам дальнейших злоупотреблений полномочиями прокуроров, целевая группа по иностранному влиянию должна быть расформирована», — сказано в опубликованном офисом генпрокурора меморандуме.

Кроме того, рассмотрение уголовных обвинений в рамках закона о регистрации иностранных агентов теперь ограничено случаями, соответствующими «более традиционному шпионажу», который проводят иностранные правительственные субъекты.

На телеканале NBC пояснили, что та самая целевая группа в течение многих лет боролась с «тайными кампаниями влияния со стороны Китая, России и других противников» Америки, которые якобы старались втереться в доверие и «посеять хаос в американской политике». Это были три отряда по 50 агентов ФБР. Теперь им приходится заняться поиском другой работы.