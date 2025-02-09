Пробка из тысячи грузовиков образовалась на российско-грузинской границе из-за непогоды

В пункте пропуска «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе в электронной очереди ожидают проезда более тысячи грузовиков. По состоянию на 10:00 по московскому времени в очереди было зарегистрировано 1140 грузовых автомобилей. Об этом сообщили на сайте Центра организации дорожного движения Северной Осетии в воскресенье, 9 февраля.

Ограничение движения всех видов транспорта по Военно-Грузинской дороге с 21:42 по московскому времени 7 января было введено из-за плохих погодных условий. Утром следующего дня восстановили движение для пассажирского транспорта и автобусов, а с 16:22 8 января открыли проезд для всех автомобилей.

Военно-Грузинская дорога на данный момент остаётся единственным сухопутным маршрутом, который соединяет Россию с Грузией и Арменией.