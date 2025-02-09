Кардиолог предупредила о необычных симптомах инфаркта у женщин

Классические симптомы инфаркта с резкой болью в груди чаще встречаются у мужчин. У женщин труднее диагностировать сердечный приступ, поскольку признаки могут быть совершенно нетипичными для этой болезни, заявила кардиолог Мария Дубинская.

Медик отметила, что риски инфарктов возрастают у женщин после 45 лет. У них могут возникнуть боли в области желудка, одышка, тошнота и повышенная утомляемость. Часто болевой синдром распространяется на спину, шею или нижнюю челюсть, что усложняет диагностику и раннее начало лечения недуга.

Кроме того, классические методы диагностики у женщин, такие как ЭКГ, менее точны. При обследованиях у них часто выявляют пролапс митрального клапана и синусовую тахикардию, что является вариантом нормы. Показатели могут искажаться из-за колебания уровня жидкости в период менструаций и большего процента жировой ткани.

«Женщинам важно следить за уровнем гормонов в период менопаузы, контролировать артериальное давление и липидный профиль. Мужчинам – уделять внимание физической активности и снижению уровня холестерина с раннего возраста», — резюмировала кардиолог в беседе с «Газетой.ru».