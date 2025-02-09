Sony пообещала пользователям компенсацию за массовый сбой в сервисах, но есть нюанс

Компания Sony компенсирует масштабный сбой в PlayStation Network, случившийся 7 февраля, пятью днями PlayStation Plus для всех подписчиков. Такое решение было принято спустя сутки нестабильной работы сервиса по всему миру, соответствующая публикация появилась на странице PlayStation в социальной сети X.

Во время сбоя у пользователей возникали самые разные проблемы: не включались уже купленные игры, не скачивался контент, отсутствовал доступ к сетевым сервисам. Немало игроков не смогли подтвердить лицензии на цифровые покупки. 8 февраля Sony объявила, что полноценная работа PSN восстановлена.

«PSN вернулась в строй, вы можете наслаждаться онлайн-возможностями без ограничений», — сказано в публикации.

Sony поблагодарила игровое сообщество за проявленное терпение. Всем обладателям активной подписки PlayStation Plus в автоматическом порядке предоставят пять дополнительных дней пользования сервисом. Те игроки, у которых активной подписки нет, останутся без какой-либо компенсации.