Sony пообещала пользователям компенсацию за массовый сбой в сервисах, но есть нюанс
Sony пообещала подписчикам компенсировать крупный сбой 5 днями продления PS Plus
Компания Sony компенсирует масштабный сбой в PlayStation Network, случившийся 7 февраля, пятью днями PlayStation Plus для всех подписчиков. Такое решение было принято спустя сутки нестабильной работы сервиса по всему миру, соответствующая публикация появилась на странице PlayStation в социальной сети X.
Во время сбоя у пользователей возникали самые разные проблемы: не включались уже купленные игры, не скачивался контент, отсутствовал доступ к сетевым сервисам. Немало игроков не смогли подтвердить лицензии на цифровые покупки. 8 февраля Sony объявила, что полноценная работа PSN восстановлена.
«PSN вернулась в строй, вы можете наслаждаться онлайн-возможностями без ограничений», — сказано в публикации.
Sony поблагодарила игровое сообщество за проявленное терпение. Всем обладателям активной подписки PlayStation Plus в автоматическом порядке предоставят пять дополнительных дней пользования сервисом. Те игроки, у которых активной подписки нет, останутся без какой-либо компенсации.
Напомним, 7 февраля в работе PlayStation Network случился глобальный сбой. Пользователи по всему миру не могли авторизоваться в аккаунтах, включить игры и воспользоваться рядом сервисов — PlayStation Video, PlayStation Store и сайту PlayStation Direct. Проблема распространялась на все платформы: PS Vita, PS3, PS4 и PS5.
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