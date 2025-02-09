Российская теннисистка Калинская вылетела с турнира в Дохе, проиграв Букше
Анна Калинская. Обложка © ТАСС / АР
Российская теннисистка Анна Калинская, являющаяся 18-й ракеткой мира, не смогла пробиться во второй круг турнира WTA-1000 в Дохе, призовой фонд которого составляет свыше 3,6 миллиона долларов. Россиянка проиграла испанке Кристине Букше.
Встреча спортсменок на корте завершилась со счётом 7:6 (7:3), 5:7, 4:6 в пользу Букши. Испанская теннисистка занимает 98-е место в рейтинге, она смогла пробиться в основную сетку только через квалификацию. Её следующей соперницей станет бельгийка Элизе Мертенс.
Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев объявил о прекращении совместной работы с тренером Жилем Симоном. О таком решении атлет заявил на пресс-конференции перед турниром в Роттердаме.