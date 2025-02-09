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9 февраля, 15:53

Российская теннисистка Калинская вылетела с турнира в Дохе, проиграв Букше

Анна Калинская. Обложка © ТАСС / АР

Анна Калинская. Обложка © ТАСС / АР

Российская теннисистка Анна Калинская, являющаяся 18-й ракеткой мира, не смогла пробиться во второй круг турнира WTA-1000 в Дохе, призовой фонд которого составляет свыше 3,6 миллиона долларов. Россиянка проиграла испанке Кристине Букше.

Встреча спортсменок на корте завершилась со счётом 7:6 (7:3), 5:7, 4:6 в пользу Букши. Испанская теннисистка занимает 98-е место в рейтинге, она смогла пробиться в основную сетку только через квалификацию. Её следующей соперницей станет бельгийка Элизе Мертенс.

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Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев объявил о прекращении совместной работы с тренером Жилем Симоном. О таком решении атлет заявил на пресс-конференции перед турниром в Роттердаме.

Татьяна Миссуми
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