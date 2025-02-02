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2 февраля, 20:28

Украинка Ястремская отказалась пожать руку Александровой после финала в Линце

Екатерина Александрова. Обложка © ТАСС / AAP / LUKAS COCH

Екатерина Александрова. Обложка © ТАСС / AAP / LUKAS COCH

В финале турнира WTA 500 в австрийском Линце украинская теннисистка Даяна Ястремская проиграла россиянке Екатерине Александровой со счётом 2:6, 6:3, 5:7. Однако после завершения матча внимание привлекло не столько спортивное противостояние, сколько поведение Ястремской на церемонии награждения.

Украинка отказалась пожать руку своей сопернице, что является традиционным жестом в теннисе, а также не стала участвовать в совместной фотосессии с Александровой. Этот поступок вызвал критику со стороны заслуженного тренера России Виктора Янчука, который в беседе с ТАСС назвал поведение Ястремской неспортивным.

«Очень жаль, что в спорт вмешивается политика. Если ты вышел на корт и проиграл, принимай правила, держи лицо. Это неспортивное поведение, и если такие ситуации будут часто повторяться, WTA должна будет принимать какие-то меры», — сказал он.

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Это не первый случай, когда украинские спортсмены отказываются пожимать руки российским соперникам. В ноябре 2024 года на международном турнире по киберспорту IEM Rio 2024 по CS2 после победы украинской команды Natus Vincere её игроки отказались пожать руки оппонентам из Virtus.pro. А на Олимпийских играх 2024 года в Париже украинцам официально разрешили не пожимать руки россиянам после матчей. Это решение было одобрено международными федерациями.

Артём Гапоненко
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