Украинка Ястремская отказалась пожать руку Александровой после финала в Линце

В финале турнира WTA 500 в австрийском Линце украинская теннисистка Даяна Ястремская проиграла россиянке Екатерине Александровой со счётом 2:6, 6:3, 5:7. Однако после завершения матча внимание привлекло не столько спортивное противостояние, сколько поведение Ястремской на церемонии награждения.

Украинка отказалась пожать руку своей сопернице, что является традиционным жестом в теннисе, а также не стала участвовать в совместной фотосессии с Александровой. Этот поступок вызвал критику со стороны заслуженного тренера России Виктора Янчука, который в беседе с ТАСС назвал поведение Ястремской неспортивным.

«Очень жаль, что в спорт вмешивается политика. Если ты вышел на корт и проиграл, принимай правила, держи лицо. Это неспортивное поведение, и если такие ситуации будут часто повторяться, WTA должна будет принимать какие-то меры», — сказал он.