Врач рассказала, как увеличить шансы на рождение двойняшек и тройняшек

Есть пары, которые мечтают о двойняшках и тройняшках. И если раньше всё зависело исключительно от наследственности и счастливого случая, то сегодня есть методы, которые позволяют с высокой вероятностью за одну беременность получить сразу двух и более малышей.

По словам заведующей консультативно-диагностическим центром Видновского перинатального центра Кристины Левочкиной, на многоплодную беременность можно повлиять при помощи препаратов.

«Это либо стимуляция овуляции при бесплодии, как метод лечения, либо в рамках экстракорпорального оплодотворения используют гормональные препараты для ускорения наступления беременности», — рассказала врач в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Также сегодня в ходе ЭКО можно подсадить два, три и более эмбрионов. Тогда шансы родить сразу несколько детей возрастают в разы. Также многоплодной беременности может поспособствовать отмена гормональных контрацептивов. В таком случае случается так называемый ребаунд-эффект или эффект отмены, при котором могут быть оплодотворены две яйцеклетки.