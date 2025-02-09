В Краснодарском крае школьник попал в больницу, огорчившись из-за двойки

В Краснодарском крае школьник расстроился из-за полученной двойки по математике и попытался себе навредить. Сейчас он в больнице, сообщают ТАСС в оперативных службах.

Сейчас мальчик находится в палате реанимации. Собеседник агентства уточнил, что ни сам ребёнок, ни его родные не состояли на профилактических учётах.