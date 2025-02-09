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9 февраля, 17:52

В Краснодарском крае школьник попал в больницу, огорчившись из-за двойки

В Краснодарском крае школьник расстроился из-за полученной двойки по математике и попытался себе навредить. Сейчас он в больнице, сообщают ТАСС в оперативных службах.

Сейчас мальчик находится в палате реанимации. Собеседник агентства уточнил, что ни сам ребёнок, ни его родные не состояли на профилактических учётах.

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Ранее Life.ru сообщал о смерти 16-летней девушки во время плановой медицинской процедуры в Саратове. Школьницу положили в больницу для запланированного оперативного вмешательства, но оно стало для неё смертельным. Мать девушки утверждает, что виной тому стала неправильно выбранная тактика лечения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Tetiana Volkonska

Юрий Лысенко
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