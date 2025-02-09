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Регион
9 февраля, 18:18

На 77-м году жизни умер американист Сергей Рогов

В возрасте 76 лет скончался научрук института США и Канады РАН, известный американист Сергей Рогов. Об этом заявили в пресс-службе института.

«Умер научный руководитель института США и Канады РАН, известный американист Сергей Рогов»,приводит сообщение газета «Известия».

Умер композитор и автор детских опер «Маугли» и «Аленький цветочек» Кадомцев
Умер композитор и автор детских опер «Маугли» и «Аленький цветочек» Кадомцев

Ранее стало известно, что на 96-м году жизни скончался народный артист СССР, актёр Олег Стриженов. Он исполнил роли в фильмах «Овод», «Сорок первый», «Капитанская дочка», «Хождение за три моря», «Белые ночи», «Господин Великий Новгород» и других.

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ТАСС / Роскосмос Медиа / Иван Тимошенко

Юрий Лысенко
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