На 77-м году жизни умер американист Сергей Рогов

В возрасте 76 лет скончался научрук института США и Канады РАН, известный американист Сергей Рогов. Об этом заявили в пресс-службе института.

Ранее стало известно, что на 96-м году жизни скончался народный артист СССР, актёр Олег Стриженов. Он исполнил роли в фильмах «Овод», «Сорок первый», «Капитанская дочка», «Хождение за три моря», «Белые ночи», «Господин Великий Новгород» и других.