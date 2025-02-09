Анастасия Потапова стала победительницей теннисного турнира WTA в Румынии

Теннисистка Анастасия Потапова из России обыграла итальянку Лючию Бронцетти в финальном матче. Спортсменка стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходил в румынском городе Клуж-Напока.

Встреча закончилась со счётом 4:6, 6:1, 6:2 в пользу россиянки. Номер посева Потаповой на турнире был перым. У Бронцетти его не было. Теперь на счету Анастасии три титула WTA. Лучшим результатом 23-летней теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции в 2024 году. Она располагается на 32-й позиции в мировом рейтинге.

26-летняя Бронцетти идёт на 72-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации. На её счету одна победа на турнирах под эгидой WTA. Лучшим результатом итальянки на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата США в 2023 году.

Турнир в Румынии относится к категории WTA 250, общий призовой фонд которого составляет 275 тысяч долларов. Это не первая победа России в подобном турнире. В 2022 году трофей выиграла Анна Блинкова. А в прошлом году — чешка Каролина Плишкова.