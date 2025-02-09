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Регион
9 февраля, 18:32

Разлив нефтепродуктов в Самарской области произошёл из-за коррозии трубопровода

К разливу нефтесодержащей эмульсии в Красноярском районе Самарской области привела коррозия трубопровода, версия о постороннем вмешательстве исключена. Об этом заявил руководитель районной администрации Юрий Горяинов на личной странице во «ВКонтакте».

«Вижу ваши комментарии и вопросы по поводу ситуации с разливом нефтесодержащей эмульсии по адресу Красноярский район, СДТ Сок, улица Нулевая. Понимаю вашу обеспокоенность. Поэтому хочу сообщить, что, согласно информации ЕДДС, утечка произошла из-за последствий коррозии трубопровода, постороннего вмешательства не обнаружено», — говорится в публикации.

К месту происшествия прибыли сотрудники МЧС, местного отдела МВД и компании «Самаранефтегаз», владеющей нефтепроводом. Горяинов добавил, что лично выезжал к месту аварии и убедился, что работа по ликвидации последствий идёт полным ходом.

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Напомним, трубопровод Белоозерско-Чубовского месторождения прорвало 8 февраля в 1,3 километра к юго-востоку от Красного Яра Самарской области. Площадь разлива нефтепродуктов составила порядка 500 квадратных метров. Возгорания не случилось, никто не пострадал. Специалисты МЧС уже закрыли брешь временным герметизирующим устройством и запустили нефтепровод в работу.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / fotokaleinar

Юрий Лысенко
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