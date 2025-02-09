Неуклюжая обезьяна оставила Шри-Ланку без электричества
На Шри-Ланке обезьяна упала на провода и устроила сбой в электроснабжении
На Шри-Ланке произошёл крупный сбой в электроснабжении в воскресенье, сообщили в министерстве энергетики страны. Там обезьяна проникла на подстанцию и оставила остров без света.
«Обесточивание всего острова произошло из-за того, что обезьяна упала на электропровод на подстанции в Панадуре», — рассказал министр энергетики Кумары Джаякоди.
Этот инцидент вызвал внезапное отключение электроэнергии по всей территории острова. Специалисты работали более трёх часов, чтобы наладить систему. Согласно информации министерства, в настоящее время электроснабжение во всех регионах страны успешно восстановлено.
Напомним, ранее на Шри-Ланке две туристки стали жертвами серьёзного отравления. Предполагается, что к их смерти привели инсектициды, которыми был обработан номер в одном из Colombo хостелов для борьбы с постельными клопами.
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