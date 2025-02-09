Неуклюжая обезьяна оставила Шри-Ланку без электричества

На Шри-Ланке произошёл крупный сбой в электроснабжении в воскресенье, сообщили в министерстве энергетики страны. Там обезьяна проникла на подстанцию и оставила остров без света.

«Обесточивание всего острова произошло из-за того, что обезьяна упала на электропровод на подстанции в Панадуре», — рассказал министр энергетики Кумары Джаякоди.

Этот инцидент вызвал внезапное отключение электроэнергии по всей территории острова. Специалисты работали более трёх часов, чтобы наладить систему. Согласно информации министерства, в настоящее время электроснабжение во всех регионах страны успешно восстановлено.