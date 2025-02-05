Новая фобия: Две туристки погибли на Шри-Ланке после обработки номера

На Шри-Ланке две путешественницы стали жертвами тяжёлого отравления. Предположительно, туристки скончались из-за инсектицидов, которыми обработали их номер в одном из хостелов Коломбо для борьбы с постельными клопами. Об этом пишет британская газета Daily Mail.

По данным издания, 24-летняя гражданка Великобритании и 27-летняя туристка из Германии остановились в одном номере вместе с супругом последней. Вскоре после заселения все трое почувствовали резкое ухудшение самочувствия: начались приступы тошноты и рвота. Их экстренно госпитализировали в тяжёлом состоянии. Несмотря на усилия врачей, британка скончалась спустя несколько часов, а её соседка умерла позже. Муж погибшей немки остаётся в больнице.

Предполагается, что причиной отравления мог стать фосфин — вещество, которым проводилась обработка комнаты от клопов. Сотрудники хостела утверждают, что помещение оставалось запертым в течение 72 часов после дезинсекции.