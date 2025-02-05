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5 февраля, 20:38

Новая фобия: Две туристки погибли на Шри-Ланке после обработки номера

Daily Mail: На Шри-Ланке две туристки умерли после дезинсекции номера в хостеле

Одна из погибших. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ebonymcintoshxo

Одна из погибших. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ebonymcintoshxo

На Шри-Ланке две путешественницы стали жертвами тяжёлого отравления. Предположительно, туристки скончались из-за инсектицидов, которыми обработали их номер в одном из хостелов Коломбо для борьбы с постельными клопами. Об этом пишет британская газета Daily Mail.

По данным издания, 24-летняя гражданка Великобритании и 27-летняя туристка из Германии остановились в одном номере вместе с супругом последней. Вскоре после заселения все трое почувствовали резкое ухудшение самочувствия: начались приступы тошноты и рвота. Их экстренно госпитализировали в тяжёлом состоянии. Несмотря на усилия врачей, британка скончалась спустя несколько часов, а её соседка умерла позже. Муж погибшей немки остаётся в больнице.

Предполагается, что причиной отравления мог стать фосфин — вещество, которым проводилась обработка комнаты от клопов. Сотрудники хостела утверждают, что помещение оставалось запертым в течение 72 часов после дезинсекции.

Сестра погибшей британки сообщила, что власти страны пока не разрешают забрать её тело. Для этого необходимо дождаться вскрытия и завершения всех необходимых экспертиз. Семья девушки отчаянно ждёт возможности вернуть её домой, но процесс затягивается из-за продолжающегося расследования.

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Тимур Хингеев
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