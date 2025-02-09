Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 февраля, 19:45
7540

Тысячи людей остались без света из-за аварии на подстанции в Подмосковье

Несколько тысяч жителей остались без света в поселении Московский недалеко от столицы. По предварительным данным, там произошла авария на подстанции. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам местных жителей, электричество пропало около 21:00 сразу в нескольких жилых кварталах поселения. Некоторые жильцы застряли в лифтах. На место уже выехали энергетики, ремонтники и спасатели.

Поселение Московский без света. Фото © SHOT

Поселение Московский без света. Фото © SHOT

Теряет сознание и звонит в МЧС: В Москве женщина застряла в лифте и ждёт помощи уже 1,5 часа
Теряет сознание и звонит в МЧС: В Москве женщина застряла в лифте и ждёт помощи уже 1,5 часа

Точную причину отключения электричества установят эксперты. Сколько времени потребуется на ремонтные работы и восстановление электроснабжения, пока неизвестно.

Ранее Life.ru сообщал о масштабном отключении электроэнергии на Шри-Ланке. Причиной стала обезьяна, которая пролезла на электроподстанцию, в итоге оставила остров без электричества.

Обложка ©

Freepik / fanjianhua

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar