Тысячи людей остались без света из-за аварии на подстанции в Подмосковье
Несколько тысяч жителей остались без света в поселении Московский недалеко от столицы. По предварительным данным, там произошла авария на подстанции. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По словам местных жителей, электричество пропало около 21:00 сразу в нескольких жилых кварталах поселения. Некоторые жильцы застряли в лифтах. На место уже выехали энергетики, ремонтники и спасатели.
Поселение Московский без света. Фото © SHOT
Точную причину отключения электричества установят эксперты. Сколько времени потребуется на ремонтные работы и восстановление электроснабжения, пока неизвестно.
Ранее Life.ru сообщал о масштабном отключении электроэнергии на Шри-Ланке. Причиной стала обезьяна, которая пролезла на электроподстанцию, в итоге оставила остров без электричества.
Freepik / fanjianhua