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Регион
9 февраля, 21:37

Эрдоган положительно оценил сигналы от США и России по урегулированию конфликта на Украине

Эрдоган: Турция не потеряла надежды на завершение украинского конфликта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © Х / Recep Tayyip Erdoğan

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © Х / Recep Tayyip Erdoğan

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что видит позитивные сигналы от США, России и Украины и верит в возможность мирного урегулирования конфликта. Он подчеркнул, что Анкара готова сделать всё возможное для достижения этого.

На встрече с журналистами перед началом своего азиатского турне, в ходе которого он посетит Малайзию, Индонезию и Пакистан, Эрдоган отметил, что глава киевского режима Владимир Зеленский готов пойти навстречу, если поступит соответствующее предложение о переговорах.

«Мы приветствуем сигналы Трампа и Путина по этой теме. Турция готова сделать всё возможное в этом контексте», — сказал Эрдоган.

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Ранее американские СМИ писали о том, что президент РФ Владимир Путин как никогда близок к достижению целей России на Украине. Российские военные демонстрируют стабильный прогресс на фронте, тогда как их противники сталкиваются с дефицитом личного состава и вооружений из-за возможного прекращения военной помощи от США.

Артём Гапоненко
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