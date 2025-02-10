Эрдоган положительно оценил сигналы от США и России по урегулированию конфликта на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что видит позитивные сигналы от США, России и Украины и верит в возможность мирного урегулирования конфликта. Он подчеркнул, что Анкара готова сделать всё возможное для достижения этого.

На встрече с журналистами перед началом своего азиатского турне, в ходе которого он посетит Малайзию, Индонезию и Пакистан, Эрдоган отметил, что глава киевского режима Владимир Зеленский готов пойти навстречу, если поступит соответствующее предложение о переговорах.

«Мы приветствуем сигналы Трампа и Путина по этой теме. Турция готова сделать всё возможное в этом контексте», — сказал Эрдоган.