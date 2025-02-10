Страны Балтии синхронизировались с ЕС после выхода из энергосистемы БРЭЛЛ

Электросети стран Балтии после отключения от единой энергосистемы Белоруссии, России, Литвы, Латвии и Эстонии (БРЭЛЛ) завершили тестирование работы в автономном режиме и синхронизировались через Литву и Польшу с ЕС. Об этом сообщил журналистам литовский президент Гитанас Науседа.

«Мы отмечаем окончание долгого и важного пути в сфере энергетики, который завершён достижением нашей энергетической независимости», — цитирует заявление президента DIENA.lt.

Как отметил генеральный директор компании-оператора литовских электросетей Litgrid Рокас Масюлис, синхронизация с ЕС являлась геополитической, а не технической задачей. Он назвал это разрывом последней энергетической связки с Россией.