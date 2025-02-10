Силы ПВО сбили украинские дроны над Миллеровским районом Ростовской области

Российские средства противовоздушной обороны сбили украинские БПЛА над районом Миллерово в Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Силы и средства ПВО успешно отразили атаку, уничтожив беспилотные летательные аппараты», — написал Слюсарь в Telegram-канале.

Врио главы региона также добавил, что, по предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений на земле.