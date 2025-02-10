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Регион
10 февраля, 03:10

Силы ПВО сбили украинские дроны над Миллеровским районом Ростовской области

Российские средства противовоздушной обороны сбили украинские БПЛА над районом Миллерово в Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Силы и средства ПВО успешно отразили атаку, уничтожив беспилотные летательные аппараты»,написал Слюсарь в Telegram-канале.

Ещё один украинский дрон упал на частный дом в Афипском под Краснодаром
Ещё один украинский дрон упал на частный дом в Афипском под Краснодаром

Врио главы региона также добавил, что, по предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений на земле.

Напомним, что этой же ночью украинский беспилотник повредил жилой комплекс «Центральный» в Краснодаре. Обломки сбитого БПЛА упали на техническую надстройку на крыше жилого комплекса.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Лия Мурадьян
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