Боец Джордан рассказал о новой карманной примочке российских солдат против ВСУ

Российские бойцы пользуются инженерными новинками, чтобы эффективнее противостоять украинским беспилотникам. В этих целях были разработаны переносные карманные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом рассказал старший инструктор школы БПЛА БАРС с позывным Джордан.

«Мы совершенствуем тактику, во-первых. Во-вторых, в данный момент внедряем карманные РЭБ, чтобы каждый боец был защищён системами РЭБ», — рассказал солдат ТАСС.

С его слов, центр БПЛА БАРС постоянно находится в поиске новых идей для средств защиты и ведения боя. С лета 2024 года специалисты провели тестирования шести аппаратов для обнаружения дронов, протестировали столько же систем РЭБ, а также комплекты связи и несколько разных FPV-дронов. Джордан объясняет возросшую интенсивность работы увеличением числа подразделений БПЛА в украинской армии.

«Противник переходит к большим подразделениям БПЛА, практикует тактику атак большими группами, осуществляет массированное применение БПЛА, применяются дроны радиоэлектронной разведки, применяется противодроновая борьба», — пояснил он.