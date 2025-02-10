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Регион
10 февраля, 06:25

Боец Джордан рассказал о новой карманной примочке российских солдат против ВСУ

Боец Джордан: ВС РФ используют карманные системы РЭБ для борьбы с дронами ВСУ

Российские бойцы пользуются инженерными новинками, чтобы эффективнее противостоять украинским беспилотникам. В этих целях были разработаны переносные карманные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом рассказал старший инструктор школы БПЛА БАРС с позывным Джордан.

«Мы совершенствуем тактику, во-первых. Во-вторых, в данный момент внедряем карманные РЭБ, чтобы каждый боец был защищён системами РЭБ», — рассказал солдат ТАСС.

С его слов, центр БПЛА БАРС постоянно находится в поиске новых идей для средств защиты и ведения боя. С лета 2024 года специалисты провели тестирования шести аппаратов для обнаружения дронов, протестировали столько же систем РЭБ, а также комплекты связи и несколько разных FPV-дронов. Джордан объясняет возросшую интенсивность работы увеличением числа подразделений БПЛА в украинской армии.

«Противник переходит к большим подразделениям БПЛА, практикует тактику атак большими группами, осуществляет массированное применение БПЛА, применяются дроны радиоэлектронной разведки, применяется противодроновая борьба», — пояснил он.

Российский оператор дрона пощадил крестящегося бойца ВСУ
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Ранее украинские дроны-камикадзе совершили четыре налёта на Энергодар в Запорожской области. ВСУ давно создают в городе напряжённую атмосферу своими атаками. Это особенно опасно, поскольку рядом с ним расположена Запорожская АЭС.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Владимир Озеров
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