«‎Чёрные ювелиры» продали 400 бриллиантов на 5,5 млн в Петербурге и вместо денег получили срок

В Санкт-Петербурге выставочные мошенники смогли незаконно продать более 400 бриллиантов. За это они получили 5,5 миллиона рублей и пять лет тюрьмы, сообщает Telegram-канал SHOT.

Культурное мероприятие проходило в ЭкспоФоруме в Северной столице. На ювелирную выставку JUNWEX 8 февраля приехали граждане Армении Тигран Б. и Вахрам С, которых встретил россиянин Арсен А. Парни посетили экспозицию и на одном из стендов провели незаконную продажу партии из более чем 400 бриллиантов на 5,5 миллиона рублей.

В итоге все трое были задержаны, у них изъяли телефоны, ноутбук, свыше 15 тысяч долларов, 740 тысяч рублей, а также 450 бриллиантов. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте драгоценных камней. Любителям выставок грозит до 5 лет лишения свободы с возможным штрафом до 500 тысяч рублей.