«Чёрные ювелиры» продали 400 бриллиантов на 5,5 млн в Петербурге и вместо денег получили срок
SHOT: В Санкт-Петербурге незаконно продали 450 бриллиантов на 5,5 млн рублей
В Санкт-Петербурге выставочные мошенники смогли незаконно продать более 400 бриллиантов. За это они получили 5,5 миллиона рублей и пять лет тюрьмы, сообщает Telegram-канал SHOT.
Культурное мероприятие проходило в ЭкспоФоруме в Северной столице. На ювелирную выставку JUNWEX 8 февраля приехали граждане Армении Тигран Б. и Вахрам С, которых встретил россиянин Арсен А. Парни посетили экспозицию и на одном из стендов провели незаконную продажу партии из более чем 400 бриллиантов на 5,5 миллиона рублей.
В итоге все трое были задержаны, у них изъяли телефоны, ноутбук, свыше 15 тысяч долларов, 740 тысяч рублей, а также 450 бриллиантов. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте драгоценных камней. Любителям выставок грозит до 5 лет лишения свободы с возможным штрафом до 500 тысяч рублей.
Ранее Life.ru рассказал об ещё одном ювелирном мошеннике, который попытался провезти в Россию свыше 330 контрабандных драгоценных камней. 32-летнего мужчину задержали на таможне, он приехал из Бахрейна. В чемодане ювелира нашли 21 пакет с самоцветами, в которых было 334 незадекларированных драгоценных камня на общую сумму свыше двух миллионов рублей.
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