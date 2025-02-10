ЦБ предупредил россиян о риске дефолтов при покупке жилья

Центральный Банк России сообщил об увеличении числа сделок по покупке недвижимости в рассрочку вместо традиционной ипотеки. Такие договоры несут в себе скрытые риски и формируют «пузырь рассрочки», предупредил представитель регулятора в беседе с РБК.

«При расширении практики продаж жилья в рассрочку может потребоваться регулирование, мы это обсуждаем с заинтересованными ведомствами. Наша цель — учет долговой нагрузки человека и ограничение связанных с этим рисков, а также понятность и прозрачность условий рассрочки для покупателя, включая отсутствие скрытых переплат и комиссий», — отметил собеседник издания.

По его словам, существует три категории риска рассрочки. Первая — неочевидный рост долговой нагрузки покупателей, при том что такие сделки не идут в бюро кредитных историй. Вторая группа рисков — непрозрачность правил продажи недвижимости. И, наконец, третья — возникает слабая наполняемость счетов эскроу.

По мнению застройщиков, доля покупок квартир в рассрочку в общем объёме продаж уже достигла 60%, а значит эта сфера всё больше вызывает вопросов. Эксперты уверены, что такой бум вызвал рост ключевой ставки ЦБ РФ.