ЦБ предупредил россиян о риске дефолтов при покупке жилья
РБК: ЦБ сообщил о риске дефолтов для россиян при покупке жилья в рассрочку
Центральный Банк России сообщил об увеличении числа сделок по покупке недвижимости в рассрочку вместо традиционной ипотеки. Такие договоры несут в себе скрытые риски и формируют «пузырь рассрочки», предупредил представитель регулятора в беседе с РБК.
«При расширении практики продаж жилья в рассрочку может потребоваться регулирование, мы это обсуждаем с заинтересованными ведомствами. Наша цель — учет долговой нагрузки человека и ограничение связанных с этим рисков, а также понятность и прозрачность условий рассрочки для покупателя, включая отсутствие скрытых переплат и комиссий», — отметил собеседник издания.
По его словам, существует три категории риска рассрочки. Первая — неочевидный рост долговой нагрузки покупателей, при том что такие сделки не идут в бюро кредитных историй. Вторая группа рисков — непрозрачность правил продажи недвижимости. И, наконец, третья — возникает слабая наполняемость счетов эскроу.
По мнению застройщиков, доля покупок квартир в рассрочку в общем объёме продаж уже достигла 60%, а значит эта сфера всё больше вызывает вопросов. Эксперты уверены, что такой бум вызвал рост ключевой ставки ЦБ РФ.
Ранее эксперты Level Group выяснили, что 56% россиян в возрасте до 35 лет поддержали инициативу выдачи льготной ипотеки с обязательством родить ребёнка. Исследование, которое есть в распоряжении Life.ru, показало, что такая льготная программа станет весомым аргументом в пользу рождения детей в первую очередь для молодых людей в возрасте 31–35 лет.
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