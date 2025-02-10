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Регион
10 февраля, 08:19

Смертельные снегопады в Японии: аэропорты и сотни школ закрыты, гибнут люди

Четыре человека погибли во время снегопадов на северо-востоке Японии

В Японии четыре человека погибли во время обрушившегося на северо-восток страны снегопада. Ряд регионов скован снегом с прошлой недели, сообщает агентство Kyodo.

Кроме того, несколько десятков граждан пострадали из-за снега. А в двух гостиницах в префектуре Фукусима 160 гостей оказались заблокированы из-за схода лавины. Сейчас дороги, ведущие к отелям, уже расчищены, никто не пострадал.

Из-за рекордного снегопада было остановлено движение на ряде автобусных и железнодорожных маршрутов, в стране закрыли около 370 школ, а также множество магазинов. Не работали даже аэропорты на Хоккайдо, Тохоку, Хокурику и других регионах. Там отменили свыше 130 внутренних рейсов.

На карачаево-черкесском курорте Домбай выпал чёрный снег
На карачаево-черкесском курорте Домбай выпал чёрный снег

Напомним, что в Японии уже несколько дней валит снег, который нарушил автомобильное и железнодорожное сообщение во многих областях. Ранее сообщалось, что в результате погодных условий погиб один человек.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / FotoDuets

Наталья Афонина
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