Смертельные снегопады в Японии: аэропорты и сотни школ закрыты, гибнут люди

В Японии четыре человека погибли во время обрушившегося на северо-восток страны снегопада. Ряд регионов скован снегом с прошлой недели, сообщает агентство Kyodo.

Кроме того, несколько десятков граждан пострадали из-за снега. А в двух гостиницах в префектуре Фукусима 160 гостей оказались заблокированы из-за схода лавины. Сейчас дороги, ведущие к отелям, уже расчищены, никто не пострадал.

Из-за рекордного снегопада было остановлено движение на ряде автобусных и железнодорожных маршрутов, в стране закрыли около 370 школ, а также множество магазинов. Не работали даже аэропорты на Хоккайдо, Тохоку, Хокурику и других регионах. Там отменили свыше 130 внутренних рейсов.