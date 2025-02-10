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Регион
10 февраля, 08:39

У похитителей 811 млн на военных подшипниках для Армии оказался подельник в Минобороны

Экс-сотрудник Минобороны подозревается в хищении средств гособоронзаказа

Бывший сотрудник Минобороны РФ стал подозреваемым в уголовном деле против руководителей трёх подшипниковых заводов о мошенничестве при выполнении гособоронзаказа на 811 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Ростовской области.

«Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области задокументирована причастность бывшего начальника военного представительства МО РФ к хищению денежных средств государственного оборонного заказа на подшипниковых заводах, в том числе на ростовском ООО «10-ГПЗ». В отношении него возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ст. 290 УК РФ (получение взятки)», — уточнили в управлении.

В декабре стало известно, что сотрудники ФСБ провели обыски у руководства трёх заводов в рамках расследования дела о хищении средств, выделенных на выполнение гособоронзаказов. Ущерб от их действий оценивается в 811 миллионов рублей. В рамках расследования сотрудники спецслужбы обыскали военные представительства, обслуживающие организации, а также места жительства руководителей предприятий.

Гендиректор сотрудничавшей с Минобороны компанией стал фигурантом дела о мошенничестве
Гендиректор сотрудничавшей с Минобороны компанией стал фигурантом дела о мошенничестве
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Shutterstock / FOTODOM / Krakenimages.com

Андрей Бражников
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