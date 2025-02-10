Голод, эпидемии, потоп: Назван самый разрушительный год в истории человечества

Исследователи из Гарвардского университета определили, какой год стал самым разрушительным в истории человечества. Им оказался 536 год нашей эры. В это время большая часть Европы и часть Азии оказались погружены в темноту на целых 18 месяцев.

Солнце стало источником лишь слабого света, напоминая лунное сияние, а средняя температура воздуха упала почти на 2,5 градуса. Это негативно сказалось на жизни всех существ. Также 536 год был признан самым холодным за последние 2500 лет.

После этого последовали массовые природные катастрофы, голод и эпидемии. Изменения климата продолжались, и, по словам учёных, это привело к распространению чумы и голода в восточной части Римской империи. В 539 году началась серия вулканических извержений в Исландии, что привело к тому, что пепел заполнил атмосферу Земли до аномальных уровней в 540 и 547 годах.

В будущем, как отмечают исследователи, произошли землетрясения, унёсшие множество жизней. В этот период также зафиксированы наводнения и эпидемии.