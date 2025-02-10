У Кремля возникли вопросы к Трампу из-за планов изгнать 1,2 миллиона палестинцев из Газы
Песков сообщил, что у Кремля возникли вопросы из-за плана Трампа по Газе
Кремль не располагает информацией о деталях плана президента США Дональда Трампа, который захотел переселить 1,2 миллиона палестинцев из Газы в арабские страны, а сектор забрать под американский контроль. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Там почти 1,2 миллиона палестинцев живут. Наверное, это главный вопрос. Это те люди, которым соответствующими резолюциями Совета безопасности было обещано государственное решение ближневосточной проблемы. Таких вопросов возникает очень много. Деталей мы пока с вами не знаем, поэтому надо набраться терпения», — поделился он.
Ранее президент США Дональд Трамп в ходе встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что США готовы забрать себе и восстановить Газу. При этом палестинцев американский лидер предложил переселить в Египет и Иорданию. Он назвал анклав «площадкой для сноса» и допустил, что туда можно направить американскую армию.
ТАСС / ЕРА