Эрдоган: Заявления Трампа о Газе абсурдны и не заслуживают внимания

Заявления новой администрации Соединённых Штатов по Газе не заслуживают внимания и обсуждения, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в аэропорту перед четырёхдневным туром по азиатским странам.

По его мнению, подобные абсурдные инициативы сформированы под воздействием сионистского лобби и не заслуживают внимания.

«Это просто попытки разжечь конфликт в Газе», — заявил турецкий лидер.