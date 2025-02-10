Психотерапевт объяснила, почему россияне мечтают понедельники взять и отменить
Врач Крашкина: Стереотип о тяжёлом понедельнике формировался в обществе годами
Врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Ирина Крашкина объяснила, почему многие люди воспринимают понедельник как самый тяжёлый день в неделе. У этого феномена есть сразу несколько причин, заявила она в беседе с РИАМО.
В первую очередь в понедельник тяжело работать из-за минувших выходных, на которых человек успевает расслабиться и отвлечься от трудовых будней. Изменение режима сна и активности также может повлиять на настроение и самочувствие.
«Также понедельник часто перегружен задачами, которые накопились за выходные, что усиливает чувство тревоги», — добавила доктор.
Огромную роль играют психологические установки. Если заранее настраивать себя, что день будет тяжёлым, то он таким и выдастся. Кроме того, стереотип о тяжёлом понедельнике формировался годами и успел укорениться в обществе, что также добавляет негатива этому дню, заключила врач.
Ранее Life.ru публиковал несколько советов, как сделать начало рабочей недели чуть легче. Многое зависит от планирования. В воскресенье вечером следует сесть и выписать задачи на предстоящий понедельник. Так легче будет настроиться на работу. Необходимо перенастроить мышление, убедив себя в том, что понедельник — это не сложный день, а начало чего-то нового. Следуя этим советам, получится встречать каждую новую неделю с уверенностью и спокойствием.