Хозяйкам подсказали простой лайфхак против вздутия после блюд из бобов

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Владимир Неронов раскрыл секрет, как правильно готовить бобовые. Перед началом варки их необходимо замочить в воде на 8-12 часов. Так они станут мягче и не устроят войну в животе в виде дискомфорта и вздутия.

«Затем варить до полной готовности. Можно добавлять в воду специи, такие как тмин или фенхель, которые помогают снизить образование газов», — посоветовал Неронов в разговоре с РИАМО.

Врач добавил, что бобовые с лёгкостью могут заменить в рационе мясо за счёт высокого содержания растительного белка и аминокислот. Также в бобовых содержится много витаминов и минералов. Их можно класть в суп или есть вместе с крупами, например, рисом или киноа.