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10 февраля, 13:05

Хозяйкам подсказали простой лайфхак против вздутия после блюд из бобов

Врач Неронов: Перед готовкой надо замочить бобовые, чтобы не было вздутия

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Владимир Неронов раскрыл секрет, как правильно готовить бобовые. Перед началом варки их необходимо замочить в воде на 8-12 часов. Так они станут мягче и не устроят войну в животе в виде дискомфорта и вздутия.

«Затем варить до полной готовности. Можно добавлять в воду специи, такие как тмин или фенхель, которые помогают снизить образование газов», — посоветовал Неронов в разговоре с РИАМО.

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Врач добавил, что бобовые с лёгкостью могут заменить в рационе мясо за счёт высокого содержания растительного белка и аминокислот. Также в бобовых содержится много витаминов и минералов. Их можно класть в суп или есть вместе с крупами, например, рисом или киноа.

Ранее россиянам рассказали об опасных сочетаниях продуктов, которые есть в рационе почти каждого человека. Одно из таких картошка с мясом. Их дуэт может создать дисбаланс в желудке и привести к вздутию. Макароны с сыром чреваты быстрым набором веса, а бутерброды с колбасой могут негативно сказаться на артериальном давлении и почках.

Обложка ©

freepik/fabrikasimf

Алёна Зиновьева
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