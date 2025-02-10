Фестиваль китайского Нового года в Москве посетили 1,5 миллиона человек

Около 1,5 миллиона туристов и горожан посетили фестиваль китайского Нового года, который проводился в Москве с 28 января по 9 февраля. Посетителей стало вдвое больше в сравнении с прошлогодними показателями, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, слова которой приводит портал mos.ru.

«Фестиваль привлёк порядка 1,5 млн человек. Большой интерес вызвали мастер-классы по каллиграфии и созданию драконов из бумаги, настольные игры и уличные представления, шоу барабанщиков и чайные церемонии», — рассказала заммэра.

Жители Москвы отведали почти 50 тысяч порций горячих угощений, а также закупились 30 тысячами сувениров — от книг про китайскую культуру до чайных смесей. Кроме того, в фестивале поучаствовали более 120 столичных ресторанов. Там готовили китайские блюда по традиционным рецептам. Особенно понравились людям национальные десерты.