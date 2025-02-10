В РФ приостановлена продажа китайских грузовиков Shacman, не прошедших проверку

Китайский бренд автомобилей Shacman приостановил продажи одного из типов грузовиков. В ходе проверки выяснилось, что транспортное средство типа SX3258 категории N3G в 18 модификациях не соответствует требованиям безопасности. Об этом компания объявила на своём официальном сайте.

Грузовой автомобиль не прошёл проверку на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств». В связи с этим его временно не будут продавать в России.

Генеральная прокуратура начала внеплановую проверку в отношении ООО «Шакман Моторс», которая является представителем китайского бренда автомобилей Shacman в России. Основанием для начала проверки стали поступившие в ведомство сведения о «причинении или непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого или среднего вреда».