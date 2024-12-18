Автодилеры допустили уход сразу нескольких китайских брендов из России

Эксперты отрасли сообщили агентству «Автостат», что некоторые китайские автомобильные бренды с низкой рентабельностью дилеров могут покинуть российский рынок. Директор департамента новых автомобилей компании «РОЛЬФ» Николай Иванов отметил, что у ряда брендов, таких как Livan, Kaiyi, SWM и Foton, может произойти распад сети, так как дилеры перестали вкладывать средства в их развитие.

Он также добавил, что на рынке активно конкурируют такие марки, как Chery, Geely, Great Wall и Changan, которые предлагают автомобили с похожими характеристиками, дизайном и ценой.

По данным генерального директора «ВТБ Лизинг» Антона Мусатова, по итогам января-сентября 2024 года в топ-5 легковых марок вошли Lada, Haval, Geely, Chery и Exeed, которые вместе составили 68% всех новых автомобилей, проданных в лизинг. В сегменте грузовых автомобилей лидируют китайские производители: Sitrak (20%), Shacman (19%), FAW (14%), «Камаз» (10%) и Dongfeng (8%).