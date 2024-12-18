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18 декабря, 13:12

Автодилеры допустили уход сразу нескольких китайских брендов из России

«Автостат»: Китайские бренды Livan, Kaiyi, SWM и Foton могут уйти из России

Фото © vk.com/ LIVAN RUSSIA

Фото © vk.com/ LIVAN RUSSIA

Эксперты отрасли сообщили агентству «Автостат», что некоторые китайские автомобильные бренды с низкой рентабельностью дилеров могут покинуть российский рынок. Директор департамента новых автомобилей компании «РОЛЬФ» Николай Иванов отметил, что у ряда брендов, таких как Livan, Kaiyi, SWM и Foton, может произойти распад сети, так как дилеры перестали вкладывать средства в их развитие.

Составлен рейтинг самых качественных китайских авто
Составлен рейтинг самых качественных китайских авто

Он также добавил, что на рынке активно конкурируют такие марки, как Chery, Geely, Great Wall и Changan, которые предлагают автомобили с похожими характеристиками, дизайном и ценой.

По данным генерального директора «ВТБ Лизинг» Антона Мусатова, по итогам января-сентября 2024 года в топ-5 легковых марок вошли Lada, Haval, Geely, Chery и Exeed, которые вместе составили 68% всех новых автомобилей, проданных в лизинг. В сегменте грузовых автомобилей лидируют китайские производители: Sitrak (20%), Shacman (19%), FAW (14%), «Камаз» (10%) и Dongfeng (8%).

Топ-5 китайских автомобилей, которые в 2024 году стоят своих денег
Топ-5 китайских автомобилей, которые в 2024 году стоят своих денег

Ранее стало известно, что представители китайского автопрома могут покрыться ржавчиной уже в следующем году, ведь антикоррозийные покрытия прибавят в цене ещё 30% к марту 2025-го.

Марина Фещенко
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