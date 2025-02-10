В Бурятии 4-летняя девочка съехала на тюбинге под УАЗ пьяного водителя без прав

В Бурятии четырёхлетняя девочка отправилась кататься на тюбинге вместе с дедушкой, ребёнок съехал с горки и угодил прямо под колёса автомобиля, сообщили в региональном МВД. Пострадавшая была доставлена в больницу с различными травмами.

В Бурятии девочка попала под колёса машины, катаясь на тюбинге. Видео © Telegram / Полиция Бурятии

«По предварительным данным, сегодня днём в с. Ошурково 25-летний водитель автомобиля УАЗ совершил наезд на четырёхлетнюю девочку, которая скатывалась на тюбинге со снежного уклона вблизи дороги. Девочка каталась на горке в сопровождении своего дедушки», — говорится в тексте.

Инспекторы ДПС установили, что водитель автомобиля не имел прав управления, а также был пьян в момент аварии: результат освидетельствования составил 0,25 мг/л.