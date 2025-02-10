В Бурятии 4-летняя девочка съехала на тюбинге под УАЗ пьяного водителя без прав
В Бурятии четырёхлетняя девочка отправилась кататься на тюбинге вместе с дедушкой, ребёнок съехал с горки и угодил прямо под колёса автомобиля, сообщили в региональном МВД. Пострадавшая была доставлена в больницу с различными травмами.
В Бурятии девочка попала под колёса машины, катаясь на тюбинге. Видео © Telegram / Полиция Бурятии
«По предварительным данным, сегодня днём в с. Ошурково 25-летний водитель автомобиля УАЗ совершил наезд на четырёхлетнюю девочку, которая скатывалась на тюбинге со снежного уклона вблизи дороги. Девочка каталась на горке в сопровождении своего дедушки», — говорится в тексте.
Инспекторы ДПС установили, что водитель автомобиля не имел прав управления, а также был пьян в момент аварии: результат освидетельствования составил 0,25 мг/л.
Ранее в Альшеевском районе Башкирии опасное развлечение закончилось трагедией для 19-летнего парня. В субботу, 11 января, молодой человек решил покататься на «ватрушке», прицепив её к машине друга. В итоге при маневрировании автомобиль Mitsubishi Lancer столкнулся с припаркованной Lada Priora, в результате чего юноша с тюбингом скончался из-за тяжёлых травм.
Telegram / Полиция Бурятии