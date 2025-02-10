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Регион
10 февраля, 12:02

МИД России сообщил о контактах с Госдепом США

Замглавы МИД РФ Рябков заявил о контактах между министерством и Госдепом США

Министерство иностранных дел России и Государственный департамент США ведут определённые переговоры, но преждевременно говорить об их результативности и освещать детали. Об этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил на пресс-конференции.

«Мне нечего добавить к тому, что сказал пресс-секретарь президента. Контакты определённые имеются, а какие-то подробности на эту тему мне освещать оснований нет. Но в общем, процесс идёт», — пояснил он.

Рябков добавил, что президент США Дональд Трамп высказывался в поддержку переговоров с Москвой, как и российская сторона говорила о готовности идти на контакт, однако Вашингтон не спешит с конкретными решениями. Дипломат подчеркнул, что Кремль может пойти и на обсуждение украинского конфликта с США, но лишь на равноправной, взаимоприемлемой основе. Он заверил, что никакие манипуляции и показуха со стороны Вашингтона не пройдут, поэтому зависит от американской стороны, воспользуется ли она шансом договориться.

«Язык ультиматумов, эпатажных вбросов, попытки сказать нам, что нам будет оказано большое одолжение в обмен на согласие с заведомо непроходными требованиями — всё это в отношениях и диалоге с Россией не пройдёт», — объяснил Рябков.

Дипломат добавил, что Москва и Вашингтон пока не договаривались о контактах на высшем уровне.

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Ранее спецпосланник США по Украине и России Кит Келлог заявил, что президент США Дональд Трамп намерен «прекратить кровопролитие» на Украине ещё до начала переговоров по урегулированию конфликта.

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ТАСС / Сергей Булкин

Татьяна Миссуми
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