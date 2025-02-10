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Регион
10 февраля, 11:56

В Азербайджане задержали военного эксперта за слив позиций армии в Карабахе

В Азербайджане был задержан военный эксперт, который в одном из своих роликов показал, где именно стоит азербайджанский возле армянской границы. Его дело начал рассмотрел суд, пишет агентство APA.

Адалята Вердиева арестовали по статье о разглашении гостайны. В рамках медиатура он побывал в Карабахе, чтобы снять обстановку уже после боевых действий. На видео были продемонстрированы позиции пограничников. Подозреваемый находится сейчас под стражей.

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Ранее армянский премьер Пашинян выступил с предложением к Азербайджану отказаться от всех взаимных претензий и оставить их в прошлом. Он озвучил целый ряд идей своего правительства, которые, по его мнению, помогут принести долгосрочный мир в регион.

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Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Владимир Озеров
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