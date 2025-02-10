ФСБ на Сахалине изъяла у браконьеров более 2 тонн незаконно добытого мяса краба

В населённом пункте Леонидово Поронайского городского округа Сахалинской области сотрудники ФСБ пресекли незаконное хранение и сбыт мяса краба. У двоих местных жителей в ходе следственных мероприятий было найдено и изъято более двух тонн продукта, примерная стоимость которого оценивается в 40 миллионов рублей.

Как сообщили в ЦОС ФСБ, двое мужчин перерабатывали и фасовали мясо камчатского и синего краба для дальнейшей реализации без официальных документов.

«Обнаружено и изъято 1430 килограммов мяса краба в варёно-мороженном виде, а также свыше 630 килограммов камчатского и синего краба без документов, подтверждающих законность происхождения продукции», — сказано в сообщении.

По предварительным данным, ущерб биологическим ресурсам от действий браконьеров составил 40 миллионов рублей. Сейчас в отношении задержанных проводится проверка, по результатам которой будет принято решение об их дальнейшей судьбе.