Напавшим на авто фигуристки Нугумановой оказался 44-летний москвич-экстремал

Полицейские задержали мужчину, разбившего лобовое стекло автомобиля фигуристки Елизаветы Нугумановой. Об этом сообщила спикер МВД Ирина Волк.

«Мои коллеги из УВД по ЗАО г. Москвы задержали жителя столицы. Он подозревается в уголовно наказуемом хулиганстве. Предварительно установлено, что в ночь с 7 на 8 февраля неизвестный на Мичуринском проспекте без видимой причины разбил лобовое стекло иномарки, высказывая угрозы в адрес её водителя», — сказано в публикации.

Mash уточняет, что задержанным оказался 44-летний москвич-экстремал по имени Алексей. За содеянное он может отправиться в тюрьмы на срок до пяти лет. Известно, что мужчина проживает на Мичуринском проспекте, где и всё и произошло. Любитель острых ощущений занимается сёрфингом и прыжками с парашютом. В его отношении завели уголовное дело в рамках статьи «Хулиганство».