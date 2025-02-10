Эрдоган считает, что Нетаньяху должен компенсировать Газе ущерб в $100 млрд

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обязан возместить ущерб в размере 100 миллиардов долларов, причиненный Газе. Об этом он заявил во время своего выступления в Малайзии.

«Вместо того, чтобы пытаться выселить жителей Газы с их земли, Нетаньяху должен искать средства для компенсации ущерба, который он нанес этому региону,» - приводят слова Эрдогана местные СМИ.