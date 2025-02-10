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Регион
10 февраля, 12:22

Эрдоган считает, что Нетаньяху должен компенсировать Газе ущерб в $100 млрд

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обязан возместить ущерб в размере 100 миллиардов долларов, причиненный Газе. Об этом он заявил во время своего выступления в Малайзии.

«Вместо того, чтобы пытаться выселить жителей Газы с их земли, Нетаньяху должен искать средства для компенсации ущерба, который он нанес этому региону,» - приводят слова Эрдогана местные СМИ.

Этническая чистка: План Трампа по сектору Газа сочли международным преступлением
Этническая чистка: План Трампа по сектору Газа сочли международным преступлением

Ранее президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху высказал готовность США взять на себя восстановление сектора Газа. При этом он предложил переселить палестинцев в Египет и Иорданию. Трамп охарактеризовал Газу как «площадку для сноса» и предположил возможность отправки туда американских военных.

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Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light, © Wikipedia / Avi Ohayon

Марина Фещенко
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