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10 февраля, 12:38

Индекс Мосбиржи достиг психологически важной отметки в 3000 пунктов

Индекс Мосбиржи перешагнул отметку в 3 000 пунктов, что произошло впервые с 26 июля 2024 года. Об этом говорят данные площадки. Так, показатель вырос на 1,21% - до 3 002,44 пункта на 14:40 (по Москве), ещё через 15 минут индекс подскочил до 3 006,43 пункта (+1,35%).

При этом индекс РТС увеличился на 1,34% и достиг отметки в 973,61 пункта. За этот период курс юаня к рублю продолжил устойчивое снижение и опустился до 13,2155 рубля (-5,8 копейки).

Россиянам рассказали, чего ждать от курса доллара
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Ранее сообщалось, что перед заседанием ЦБ, которое состоится 14 февраля, одни банки понизили проценты по вкладам, другие повысили. При этом изменилась ситуация на рынке акций и золота. Куда сейчас выгоднее всего вкладывать сбережения, рассказали эксперты Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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