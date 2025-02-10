Индекс Мосбиржи достиг психологически важной отметки в 3000 пунктов

Индекс Мосбиржи перешагнул отметку в 3 000 пунктов, что произошло впервые с 26 июля 2024 года. Об этом говорят данные площадки. Так, показатель вырос на 1,21% - до 3 002,44 пункта на 14:40 (по Москве), ещё через 15 минут индекс подскочил до 3 006,43 пункта (+1,35%).

При этом индекс РТС увеличился на 1,34% и достиг отметки в 973,61 пункта. За этот период курс юаня к рублю продолжил устойчивое снижение и опустился до 13,2155 рубля (-5,8 копейки).