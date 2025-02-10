Индекс Мосбиржи достиг психологически важной отметки в 3000 пунктов
Индекс Мосбиржи перешагнул отметку в 3 000 пунктов, что произошло впервые с 26 июля 2024 года. Об этом говорят данные площадки. Так, показатель вырос на 1,21% - до 3 002,44 пункта на 14:40 (по Москве), ещё через 15 минут индекс подскочил до 3 006,43 пункта (+1,35%).
При этом индекс РТС увеличился на 1,34% и достиг отметки в 973,61 пункта. За этот период курс юаня к рублю продолжил устойчивое снижение и опустился до 13,2155 рубля (-5,8 копейки).
Ранее сообщалось, что перед заседанием ЦБ, которое состоится 14 февраля, одни банки понизили проценты по вкладам, другие повысили. При этом изменилась ситуация на рынке акций и золота. Куда сейчас выгоднее всего вкладывать сбережения, рассказали эксперты Life.ru.