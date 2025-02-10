Переломный момент. Повысит ли Центробанк ключевую ставку 14 февраля 14 февраля, в пятницу, состоится первое в этом году заседание Центробанка по ключевой ставке. Оно может стать знаковым и определить весь дальнейший вектор развития денежно-кредитной политики. Чего ждут экономисты и как может измениться ключевая ставка? 10 февраля, 13:42 Экономисты рассказали, может ли измениться ключевая ставка 14 февраля. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

От чего будет зависеть ключевая ставка Центробанка

Ключевая ставка будет зависеть от динамики инфляции. Темпы инфляции остаются высокими, а корпоративное кредитование не замедляется так, как ожидалось. Это говорит о том, что экономика в целом чувствует себя уверенно, а денежно-кредитные условия всё ещё недостаточно жёсткие. В таких условиях снижение ставки маловероятно — регулятор не захочет создавать дополнительные риски для ценовой стабильности. Такой прогноз сделал эксперт компании «Сравни» Алексей Лоссан.

По его оценкам, наиболее вероятный сценарий — сохранение ставки на текущем уровне. Это позволит сдерживать инфляцию, не оказывая чрезмерного давления на бизнес. В то же время ожидать снижения ставок по кредитам и вкладам пока не стоит. В условиях высокой инфляции и стабильного спроса на заёмные средства это вряд ли произойдёт.

— Считаю, что Банк России, вероятнее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 21%. Это решение будет основано на нескольких важных факторах, которые я наблюдаю. В первую очередь — замедление кредитной активности, особенно в корпоративном секторе. Также заметны первые признаки охлаждения на рынке труда. В риторике ЦБ прослеживается определённая толерантность к текущему уровню инфляции при усиленном внимании к динамике кредитования, — рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Особое внимание он обратил на последние экономические данные. Они демонстрируют высокую активность в конце года, поддерживаемую внутренним спросом. Однако есть признаки охлаждения в некоторых секторах — строительстве, угледобыче и металлургии. Компании стали осторожнее в планировании инвестиций и займов.

— Текущая денежно-кредитная политика достигает поставленных целей, и дальнейшее ужесточение не требуется. Тем не менее продолжаю внимательно следить за инфляционными показателями, поскольку они могут существенно повлиять на итоговое решение регулятора. До заседания выйдет ещё один отчёт по недельной инфляции, — добавил Владислав Антонов.

В пользу сохранения ставок, по его оценкам, говорит и снижение ставок по вкладам. Многие банки уменьшили их на 1–3 процентных пункта. Тем не менее регулятор может и поднять ставки, если отчёт по инфляции покажет рост.

Аналитик обратил внимание, что длинные облигации не растут, а значит, есть вероятность и повышения ставок. В случае повышения ставки до 22–23% он ожидает ограниченное влияние на рынок из-за замедления кредитования.

Почему ключевая ставка может не измениться 14 февраля

Банк России в своих решениях опирается на данные, которые фиксируют снижение темпов роста кредитования и даже спад, а также замедление темпов роста цен. Такие данные дают возможность для регулятора не идти на повышение ставки, но и снижать её у Банка России пока оснований нет. Ставку не изменят. Такое мнение высказал директор аналитического департамента «Цифра брокер» Ованес Оганисян.

— Сейчас есть ощущение, что текущий уровень ставки — предельный. Данные об устойчивом снижении темпов роста цен и снижении темпов роста кредитования будут сигнализировать о возможности снижения ставки ЦБ. Это может случиться летом, а в лучшем случае весной, — считает Ованес Оганисян.

В пятницу ЦБ, скорее всего, сохранит ключевую ставку на текущем уровне. Предыдущие повышения уже привели к замедлению кредитной активности, а также к снижению инвестиционного и потребительского спроса. В этих условиях резких изменений не ожидается, так как регулятору важно оценить накопленный эффект ужесточения денежно-кредитной политики. Так охарактеризовал ситуацию основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

Кроме того, по его словам, на заседании возможен пересмотр среднесрочного прогноза по ключевой ставке, инфляции и другим макроэкономическим показателям. ЦБ будет учитывать текущие экономические тенденции и динамику цен, чтобы скорректировать свою стратегию в зависимости от складывающейся ситуации.

Может ли Центробанк повысить ключевую ставку 14 февраля

Возможно, если инфляция превысит 10% в годовом отношении, Банку России придётся пойти на повышение ключевой ставки текущей весной. Однако чувствительность рынка уже снижена и эффект будет незначительным. Так считает член экспертного совета по развитию цифровой экономики при Комитете по экономической политике Государственной думы Валерий Тумин.

На ключевую ставку, по его словам, во многом влияют инфляционные ожидания — на старте 2025 года они повышенные — и это разгоняет инфляцию, что не может не учитывать Банк России. В случае сохранения показателя на текущем уровне, скорее всего, случится оживление на биржевом рынке, как это случилось в декабре (тогда отсутствие ужесточения ДКП расценили как начало пути к смягчению — финрегулятор занял выжидающую позицию).

— На наш взгляд, маловероятно, что Банк России решится на повышение ключевой ставки. Причина в том, что высокая ключевая ставка как инструмент управления инфляцией уже не сработает так, как должна. Те, кто не брал кредиты — необеспеченные, ипотечные, залоговые, на бизнес-цели — под 25%, не станут брать их и под 30–35%. А те, кто пользовался кредитными продуктами и под 30–50% (активные пользователи кредитных карт и услуг МФО), не устоят перед тем, чтобы взять кредит при любой ключевой ставке ниже 50%. То есть достигнут заградительный предел ставки и дальнейшие манипуляции с ключевой пока бессмысленны, — отметил главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

Авторы Нина Важдаева