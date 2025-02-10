В России изымут из продажи партию супа для малышей из-за этикетки
Суд Мытищ запретил продажу супа из шпината для детей из-за закона о рекламе
Мытищинский городской суд запретил продажу через Интернет крем-супа для малышей из шпината на козьем молоке. Служители Фемиды сочли, что реализация этого товара противоречит закону о рекламе, пишет сайт MK.ru.
С иском в суд обратилась Региональная общественная организация защиты прав, здоровья и благополучия человека. В ходе проверки выяснилось, что произведённый в Сербии суп «Мамако» предназначался для прикорма детей старше восьми месяцев. 150-граммовую упаковку предлагали купить за 490 рублей. При этом нигде в описании не было указано о преимуществе грудного вскармливания, а также о том, что перед началом прикорма этим супом, родителям надо проконсультироваться с врачом.
Уточняется, что отсутствие подобных предупреждений на этикетке продукции противоречат части 2 статьи 25 Федерального Закона «О рекламе». В итоге суд запретил продажу товара на популярном маркетплейсе.
Ранее родителям объяснили, какие продукты нельзя давать малышам во время прикорма. Начать давать что-то помимо грудного молока можно с шести месяцев, при этом начинать следует с половинки чайной ложки. До года ребёнку запрещены такие продукты, как мёд, коровье и козье молоко. До пяти лет нельзя давать грибы, соусы, напитки с сахаром, домашние консервы, растительное молоко и продукты с высоким содержанием сахара и соли.