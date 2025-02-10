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Регион
10 февраля, 13:55

«Смешение сакрального и низменного»: Барному бизнесу у храмов в России может настать конец

Политолог Ярошенко призвал закрыть бары и клубы вблизи храмов

Политолог Алексей Ярошенко предложил закрыть бары, ночные клубы, кальянные и другие питейные заведения, расположенные рядом с храмами. Как заявил эксперт в беседе с 360.ru, подобное соседство наносит удар по морали и вере.

«Это демонстративное смешение сакрального и низменного, разрыв культурного и духовного кода нации», — отметил Ярошенко.

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Он предложил закрыть все питейные заведения, которые находятся в радиусе 200 метров от храмов, монастырей, мечетей, синагог и пр. Он считает, что эта инициатива направлена не только на охрану духовного пространства и нравственности, но и на снижение уровня преступности, а также поддержку традиционных ценностей. Политолог призвал наказывать нарушителей этого запрета штрафами и лишением лицензии.

Ранее Ярошенко призвал запретить продажу сигарет ночью. Он обратил внимание на то, что подобный запрет уже действует для алкоголя, тем временем табачные киоски продолжают работать 24/7. Автор инициативы считает, что это необходимо сделать, чтобы снизить число смертей от лёгочных патологий.

Обложка ©

freepik

Алёна Зиновьева
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