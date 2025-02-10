«Смешение сакрального и низменного»: Барному бизнесу у храмов в России может настать конец
Политолог Ярошенко призвал закрыть бары и клубы вблизи храмов
Политолог Алексей Ярошенко предложил закрыть бары, ночные клубы, кальянные и другие питейные заведения, расположенные рядом с храмами. Как заявил эксперт в беседе с 360.ru, подобное соседство наносит удар по морали и вере.
«Это демонстративное смешение сакрального и низменного, разрыв культурного и духовного кода нации», — отметил Ярошенко.
Он предложил закрыть все питейные заведения, которые находятся в радиусе 200 метров от храмов, монастырей, мечетей, синагог и пр. Он считает, что эта инициатива направлена не только на охрану духовного пространства и нравственности, но и на снижение уровня преступности, а также поддержку традиционных ценностей. Политолог призвал наказывать нарушителей этого запрета штрафами и лишением лицензии.
Ранее Ярошенко призвал запретить продажу сигарет ночью. Он обратил внимание на то, что подобный запрет уже действует для алкоголя, тем временем табачные киоски продолжают работать 24/7. Автор инициативы считает, что это необходимо сделать, чтобы снизить число смертей от лёгочных патологий.