«Смешение сакрального и низменного»: Барному бизнесу у храмов в России может настать конец

Политолог Алексей Ярошенко предложил закрыть бары, ночные клубы, кальянные и другие питейные заведения, расположенные рядом с храмами. Как заявил эксперт в беседе с 360.ru, подобное соседство наносит удар по морали и вере.

«Это демонстративное смешение сакрального и низменного, разрыв культурного и духовного кода нации», — отметил Ярошенко.

Он предложил закрыть все питейные заведения, которые находятся в радиусе 200 метров от храмов, монастырей, мечетей, синагог и пр. Он считает, что эта инициатива направлена не только на охрану духовного пространства и нравственности, но и на снижение уровня преступности, а также поддержку традиционных ценностей. Политолог призвал наказывать нарушителей этого запрета штрафами и лишением лицензии.