Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 февраля, 14:41

Камера сняла, как ВСУ пытались убить чеченского командира в районе Часова Яра

Кадыров заявил о попытке ВСУ атаковать автомобиль чеченского командира Зингиева

ВСУ предприняли очередную попытку убить командира 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» МО РФ Зайнди Зингиева, когда офицер проводил инспекцию в зоне спецоперации. Украинские боевики попытались ударить дроном по машине офицера, сообщил глава Республики Чечня Рамзан Кадыров, а сам подполковник выложил видео атаки.

Атака на авто Зайнди Зингиева. Видео © Телеграм / ЗАЙНДИ ЗИНГИЕВ

«Зайнди Зингиев посетил с инспекцией места временной дислокации подразделения в направлении Часова Яра. Он проверил условия несения службы, оценил боеготовность личного состава и пообщался с бойцами <...> Во время выезда укронатовские бандиты попытались ударить по автомобилю командира с помощью дрона. Но, как и всегда, потерпели неудачу», — говорится в публикации.

Кадыров добавил, что бойцы подразделения быстро подавили БПЛА с помощью модифицированных средств РЭБ, что говорит о высоком уровне подготовки российских военнослужащих. Также он подчеркнул, что полк «Север-Ахмат» под руководством Зингиева является одним из наиболее боеспособных подразделений ВС РФ.

Алаудинов заявил об уничтожении большей части войск ВСУ в Курской области
Алаудинов заявил об уничтожении большей части войск ВСУ в Курской области

Ранее старший инструктор школы БПЛА Барс с позывным Джордан рассказал о новом достижении российской инженерной мысли, оберегающим жизни бойцов от украинских «птичек». Речь идёт о карманных системах РЭБ, которыми военнослужащие ВС РФ оснащаются в индивидуальном порядке.

Обложка ©

Телеграм / ЗАЙНДИ ЗИНГИЕВ

Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВСУ
  • Рамзан Кадыров
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar