Камера сняла, как ВСУ пытались убить чеченского командира в районе Часова Яра

ВСУ предприняли очередную попытку убить командира 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» МО РФ Зайнди Зингиева, когда офицер проводил инспекцию в зоне спецоперации. Украинские боевики попытались ударить дроном по машине офицера, сообщил глава Республики Чечня Рамзан Кадыров, а сам подполковник выложил видео атаки.

Атака на авто Зайнди Зингиева. Видео © Телеграм / ЗАЙНДИ ЗИНГИЕВ

«Зайнди Зингиев посетил с инспекцией места временной дислокации подразделения в направлении Часова Яра. Он проверил условия несения службы, оценил боеготовность личного состава и пообщался с бойцами <...> Во время выезда укронатовские бандиты попытались ударить по автомобилю командира с помощью дрона. Но, как и всегда, потерпели неудачу», — говорится в публикации.

Кадыров добавил, что бойцы подразделения быстро подавили БПЛА с помощью модифицированных средств РЭБ, что говорит о высоком уровне подготовки российских военнослужащих. Также он подчеркнул, что полк «Север-Ахмат» под руководством Зингиева является одним из наиболее боеспособных подразделений ВС РФ.