Красотка из Волгограда уехала в отпуск с альфонсом, а он упрятал её в рехаб и лишил нового BMW

Кристина Струбщикова из Волгограда познакомилась в Интернете с молодым человеком, с которым уже скоро отправилась в путешествие, но транзитом через рехаб ей уже вскоре пришлось вернуться домой. К тому же избранник красотки ещё и продал её новый вороной BMW 510i. Об этом сообщает V1.RU.

Эпизод I: новая надежда. 23-летняя Кристина развелась с мужем, у неё остался маленький ребёнок. Внезапно на горизонте возник 27-летний молодой человек по имени Ярослав (имя изменено), которому с помощью его гусарской харизмы и бесподобных комплиментов удалось завоевать её сердце всего за неделю.

Кристина Струбщикова. Видео © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / _zakroiglaza_

Преисполненный решимости Ярослав предложил ей переехать в Москву, где он готов устроить красивую жизнь ей и её ребёнку, — почти как в диснеевской сказке. Между реальностью и мечтой был всего один этап — совместная поездка в Сочи. Выглядит прелестно, но Кристина тогда и подумать не могла, что в итоге романтический трип станет наркотическим, а домой она вернётся без машины, без бойфренда и без планов каждое утро пить кофе на Патриарших.

Эпизод II: скрытая угроза. Начиналось всё действительно хорошо, но уже вскоре, со слов Кристины, Ярослав слетел с катушек, начал оскорблять её, распускать руки и пичкать наркотиками. Каждый наркотический трип мужчина снимал на телефон, а ролики отправлял её маме, называя девушку наркоманкой.

9 декабря он запер её в квартире и сказал, что поехал отгонять в сервис её BMW, а сам продал машину за 1 350 000 рублей. Она пригрозила полицией, но он заявил, что наркоманке там никто не поверит. Она поведала ещё несколько историй о том, как он издевался над ней, накачивал наркотиками, а потом внезапно заявил, что любит её и хочет помочь. Так девушка оказалась в реабилитационном центре, откуда спустя 19 дней вышла и обратилась в полицию, рассказав, что в учреждении её обкалывали транквилизаторами, избивали и домогались.

Эпизод III: империя наносит ответный удар. В центре реабилитации «Некст» рассказали, что девушка действительно имеет проблемы с зависимостью, а Ярослав на самом деле пытался ей помочь. Директор Эмиль Алиев заявил, что камеры работают в его клинике всё время и по ним можно посмотреть, что Кристине ничего не угрожало. По его словам, любой из пациентов готов подтвердить, что в рехабе с ней обращались хорошо, хотя девушка убеждает всех в обратном.