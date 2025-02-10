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10 февраля, 14:13

Украинка разделась до трусов на митинге против сексуальных домогательств

«Страна.ua»: Активистка разделась до трусов ради увольнения Билоуса в Киеве

Киевлянка разделась до трусов на митинге в поддержку увольнения художественного руководителя Киевского академического Молодого театра Андрея Билоуса. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Фото © «Страна.ua»

Фото © «Страна.ua»

Протест проходил у здания Молодого театра и у Киевской городской военной администрации (КГВА). Одна из участниц акции сняла одежду до трусов, что в результате привело к её задержанию. В ответ на это несколько молодых людей также начали раздеваться до пояса, скандируя: «Ганьба» и «Полиция против закона».

В конце января Андрея Билоуса обвинили в сексуальных домогательствах и отправке непристойных сообщений студенткам Университета театра и кино имени Карпенко-Карого, а также актрисам Молодого театра. Одна из девушек утверждала, что он присылал ей интимные фотографии, требовал взаимности и демонстрировал нюдсы других студенток. В настоящее время по этому делу идет следствие, однако актеры театра выражают недовольство бездействием полиции, утверждая, что правоохранительные органы отказываются принимать их заявления. Университет временно отстранил Билоуса от занятий, но в театре не стали вводить против него никаких санкций.

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Shutterstock / FOTODOM / answer5

Марина Фещенко
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