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10 февраля, 14:27

Рябков заявил, что отношения России и США балансируют на грани разрыва

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Novikov Aleksey

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Novikov Aleksey

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил на пресс-конференции в понедельник, что российско-американские отношения находятся на грани разрыва.

«Мы многократно указывали на то, что наши связи с США балансируют на грани разрыва», — сказал дипломат.

Рябков отметил, что администрация экс-президента США Джо Байдена сосредоточилась на концепции гибридной войны, внедрив в свои документы и навязав союзникам идею о возможности стратегического поражения России. Это, по его словам, способствовало усилению конфронтации в отношениях между Россией и США, которая сегодня достигла «очень острого уровня».

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Ранее Рябков заявил, что Россия ждёт от США первых шагов к нормализации двусторонних отношений. Он подчеркнул, что Москва готова к диалогу с Вашингтоном, но на условиях взаимного уважения.

Марина Фещенко
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