Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил на пресс-конференции в понедельник, что российско-американские отношения находятся на грани разрыва.

«Мы многократно указывали на то, что наши связи с США балансируют на грани разрыва», — сказал дипломат.

Рябков отметил, что администрация экс-президента США Джо Байдена сосредоточилась на концепции гибридной войны, внедрив в свои документы и навязав союзникам идею о возможности стратегического поражения России. Это, по его словам, способствовало усилению конфронтации в отношениях между Россией и США, которая сегодня достигла «очень острого уровня».