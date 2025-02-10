Врач опровергла популярный миф о 10 тысячах шагах в день

Среди приверженцев здорового образа жизни давно закрепилось мнение, что в день надо проходить не менее 10 тысяч шагов. В фитнес-трекерах, приложениях и умных часах также закреплена эта заветная цифра. А так ли она нужна, рассказала врач-терапевт Наталья Леонтьева.

Медик отметила, что утверждение о 10 тысячах шагах не имеет научного обоснования. Количество пройденных в день шагов зависит от возраста человека, состояния здоровья, уровня физической подготовки и других факторов.

«Для большинства взрослых людей достаточно делать от 5 000 до 7 500 шагов в день, чтобы получить ощутимую пользу для здоровья», — заявила терапевт в беседе с RuNews24.ru.

Врач добавила, что важно не только количество шагов, но и скорость ходьбы. Лучше ходить в быстром темпе, чем медленно прогуливаться. Если в доме есть лифт, то следует чаще ходить по лестнице. В обеденное время лучше прогуляться, чем засиживаться в офисе.

Леонтьева напомнила, что регулярная ходьба снижает артериальное давление, уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и хорошо влияет на кости, суставы и мышцы. Кроме того, такой тип активности помогает снижать вес, улучшает настроение и качество сна.