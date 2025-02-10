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10 февраля, 14:59

У дочери спецпреда Трампа нашлась ниточка к вывозу генералов США с Украины в гробах

WP: Фонд дочери Келлога увозит раненых и ликвидированных наёмников США с Украины

Американский фонд R.T. Weatherman Foundation занимается вывозом с украинской территории раненых и ликвидированных военных США, которые состояли в качестве наёмников на службе в ВСУ. Возглавляет фонд Меган Моббс, дочь спецпосланника Штатов по Украине Кита Келлога. Информацией делится газета Washington Post.

«Фонд помогает эвакуировать американских солдат-добровольцев, воюющих на Украине, в региональный медцентр Ландштуля (принадлежащий ВС США зарубежный военный госпиталь в Германии — прим. Life.ru)», — уточняется в тексте.

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Как сообщали зарубежные СМИ, спецпосланник США по Украине и России Кит Келлог в ближайшее время намерен предоставить американскому президенту Дональду Трампу план по урегулированию украинского конфликта. Чиновник хочет провести встречи с представителями всех стран-участниц НАТО, с которыми состоится обсуждение вариантов разрешения вооружённого противостояния.

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president.gov.ua

Татьяна Миссуми
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