В Москве предлагают снять квартиру дяди Фёдора из «Простоквашино»

Жители и гости столицы теперь могут арендовать «квартиру Дяди Фёдора» — героя популярного мультфильма «Простоквашино». Об этом сообщили в пресс-службе киностудии «Союзмультфильм», а соответствующее объявление размещено на сайте Оtello.ru.

Квартира героя популярного мультсериал расположена на северо-востоке Москвы, на улице Олонецкая, 6. Жилище Дяди Фёдора представляет собой яркую двухкомнатную квартиру площадью 65 квадратных метров.

«Квартира полностью повторяет интерьеры городского жилища Мамы, Папы и Дяди Фёдора, на пороге которого герой познакомился с Котом Матроскиным», — заявили в пресс-службе «Союзмультфильма».

В квартире дяди Фёдора две комнаты и кухня. Сайт Оtello.ru

Чтобы добиться максимального сходства с квартирой, в которой обитал герой из мультика «Простоквашино», к разработке дизайна были привлечены не только группа компаний ПИК и сервис «Отелло», но и творческая группа создателей мультсериала.

В квартире есть комната самого Дяди Фёдора, спальня родителей, кухня-гостиная, а также прихожая, два санузла и два балкона. Созданы все условия даже для самых маленьких постояльцев — для малышей есть кроватка и стульчик для кормления. Для детишек постарше в комнате главного персонажа предусмотрена шведская стенка, телескоп и кровать-чердак.