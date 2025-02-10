Пожар разгорелся в ресторане «Джи Джи Гриль» в столичном парке Сокольники
В ресторане «Джи Джи Гриль» в московском парке Сокольники случился пожар. Об этом сообщает SHOT.
Пожар в ресторане «Джи Джи Гриль» в Сокольниках. Видео © SHOT
Очевидцы рассказали телеграм-каналу, что слышали два хлопка, после которых из ресторана на улице 1-м Лучевой просек пошёл густой дым. Сейчас на месте работают специалисты экстренных служб, пламя распространилось на 100 квадратных метров. Данных о пострадавших и причинах случившегося пока нет.
Ранее Life.ru сообщал о смертельном пожаре в Казани, в многоквартирном доме по улице Гаврилова. Загорелась квартира на шестом этаже, там вспыхнули личные вещи и мебель. Пожарные извлекли из огня шесть человек, включая двоих детей. К несчастью, не обошлось без жертв — погибли 12-летняя девочка и 41-летняя женщина.