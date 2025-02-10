Пожар разгорелся в ресторане «Джи Джи Гриль» в столичном парке Сокольники

В ресторане «Джи Джи Гриль» в московском парке Сокольники случился пожар. Об этом сообщает SHOT.

Пожар в ресторане «Джи Джи Гриль» в Сокольниках. Видео © SHOT

Очевидцы рассказали телеграм-каналу, что слышали два хлопка, после которых из ресторана на улице 1-м Лучевой просек пошёл густой дым. Сейчас на месте работают специалисты экстренных служб, пламя распространилось на 100 квадратных метров. Данных о пострадавших и причинах случившегося пока нет.