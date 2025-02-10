Законопроект об увеличении пенсий военным пенсионерам могут принять к 1 марта
Депутат Картаполов: Военные пенсионеры могут получить повышенную пенсию 1 марта
В России власти планируют уже с 1 марта назначить военным пенсионерам выплаты, проиндексированные на 9,5%. Об этом сообщил журналистам глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Мы стараться будем, чтобы уже с 1 марта наши военные пенсионеры получили пенсию с перерасчётом на 9,5%», — подчеркнул он.
Как утверждает депутат, 11 февраля Госдума может принять в первом чтении и сразу в целом закон о дополнительной индексации пенсий военным пенсионерам. Изменения объясняются необходимостью скорректировать суммы с учётом фактической инфляции. Ранее говорилось, что Дума рассмотрит законопроект в приоритетном порядке.
Как писал Life.ru, президент РФ Владимир Путин поручил «задним числом» проиндексировать страховые и военные пенсии на 9,5%. Соответствующие корректировки действуют с 1 января 2025 года. Пересмотр коснётся также военных пенсий, начисляемых за выслугу лет, по инвалидности и в связи с утратой кормильца, которые были увеличены на 5,1% с 1 октября прошлого года. В феврале этим гражданам России будет предоставлена дополнительная выплата.