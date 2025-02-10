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Регион
10 февраля, 16:00

Законопроект об увеличении пенсий военным пенсионерам могут принять к 1 марта

Депутат Картаполов: Военные пенсионеры могут получить повышенную пенсию 1 марта

В России власти планируют уже с 1 марта назначить военным пенсионерам выплаты, проиндексированные на 9,5%. Об этом сообщил журналистам глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Мы стараться будем, чтобы уже с 1 марта наши военные пенсионеры получили пенсию с перерасчётом на 9,5%», — подчеркнул он.

Как утверждает депутат, 11 февраля Госдума может принять в первом чтении и сразу в целом закон о дополнительной индексации пенсий военным пенсионерам. Изменения объясняются необходимостью скорректировать суммы с учётом фактической инфляции. Ранее говорилось, что Дума рассмотрит законопроект в приоритетном порядке.

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Как писал Life.ru, президент РФ Владимир Путин поручил «задним числом» проиндексировать страховые и военные пенсии на 9,5%. Соответствующие корректировки действуют с 1 января 2025 года. Пересмотр коснётся также военных пенсий, начисляемых за выслугу лет, по инвалидности и в связи с утратой кормильца, которые были увеличены на 5,1% с 1 октября прошлого года. В феврале этим гражданам России будет предоставлена дополнительная выплата.

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freepik

Татьяна Миссуми
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