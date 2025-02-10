Законопроект об увеличении пенсий военным пенсионерам могут принять к 1 марта

В России власти планируют уже с 1 марта назначить военным пенсионерам выплаты, проиндексированные на 9,5%. Об этом сообщил журналистам глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Мы стараться будем, чтобы уже с 1 марта наши военные пенсионеры получили пенсию с перерасчётом на 9,5%», — подчеркнул он.

Как утверждает депутат, 11 февраля Госдума может принять в первом чтении и сразу в целом закон о дополнительной индексации пенсий военным пенсионерам. Изменения объясняются необходимостью скорректировать суммы с учётом фактической инфляции. Ранее говорилось, что Дума рассмотрит законопроект в приоритетном порядке.